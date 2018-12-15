تركيا تقول إنها تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني بالعراق رغم احتجاج بغداد

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 06:45 م

امرأة تمسك بعلم حزب العمال الكردستاني خلال مظاهرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الجيش التركي إن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم السبت، في تجاهل لاحتجاج بغداد التي قالت إن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

واستدعت السلطات العراقية السفير التركي في بغداد يوم الجمعة بعد أن قالت أنقرة إنها قتلت ثمانية مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وقالت تركيا إنها ستواصل مهاجمة حزب العمال الكردستاني ما دام يجد ملاذا في العراق.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان على تويتر إنها نفذت ضربات جوية في شمال العراق يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين. ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء القتلى بخلاف قتلى يوم الجمعة.

وتقصف تركيا على نحو متكرر قواعد الحزب عبر حدودها الجنوبية وتقول إن المقاتلين يستخدمون المناطق النائية والجبلية في شمال العراق قاعدة لشن هجمات داخل تركيا حيث يشن الحزب حملة تمرد مسلحة منذ الثمانينيات.

وخلال كلمة يوم السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضربات الجوية التركية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار العراقية "حولت هذه الأماكن إلى قبورهم".

وأضاف لأنصاره في مدينة دنيزلي بجنوب غرب تركيا "سندفنهم في الحفر التي حفروها".

وهدد أردوغان هذا العام بشن هجوم بري في شمال العراق. وأعلن الأسبوع الماضي عن عملية وشيكة تستهدف المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا. وتقول أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني وتمثل خطرا مباشرا عليها.

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني في أراضي العراق وسوريا أصبحت قضية أمن قومي لتركيا".

وأضاف "ستستمر هذه العمليات ما دامت منظمات إرهابية تقبع بأراضي العراق وما دامت الاحتياجات الأمنية لدى تركيا تستدعي ذلك".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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