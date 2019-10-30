هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 11:21 ص

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بروكسل يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: جوهانا جيرون - رويترز.

أنقرة (رويترز) - نقلت وسائل إعلام تركية رسمية يوم الأربعاء عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن المحادثات بين مسؤولين أتراك وروس بشأن التطورات في شمال شرق سوريا اختتمت وتم "إلى حد بعيد" التوصل إلى اتفاق.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن روسيا أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية غادرت "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها بحلول الموعد النهائي الذي حددته أنقرة وموسكو.

وبموجب الاتفاق بين البلدين ستبدأ روسيا وتركيا بعد ذلك في القيام بدوريات مشتركة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أكار قوله "المحادثات مع روسيا اختتمت قبل فترة وجيزة. تم إلى حد بعيد التوصل إلى اتفاق. جهودنا مستمرة بشكل مشترك وبناء ويتسم بالتفاهم".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك