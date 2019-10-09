هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 04:53 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن القوات التركية التي بدأت عملية عسكرية في شمال شرق سوريا حريصة للغاية على عدم إلحاق الأذى بالقوات الحليفة في منطقة العمليات بسوريا.

وبدأت تركيا عمليتها بضربات جوية وقصف لعدة أهداف قرب الحدود بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من نقطتي مراقبة في هذه المنطقة التي توجد بها أيضا قوات فرنسية وبريطانية.

وأضافت الوزارة إن العملية التركية في شمال شرق سوريا تستهدف فقط المسلحين وقواعدهم وأسلحتهم وعتادهم.

(تغطية صحفية إزجي إركويون - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك