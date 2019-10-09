اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن القوات التركية التي بدأت عملية عسكرية في شمال شرق سوريا حريصة للغاية على عدم إلحاق الأذى بالقوات الحليفة في منطقة العمليات بسوريا.
وبدأت تركيا عمليتها بضربات جوية وقصف لعدة أهداف قرب الحدود بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من نقطتي مراقبة في هذه المنطقة التي توجد بها أيضا قوات فرنسية وبريطانية.
وأضافت الوزارة إن العملية التركية في شمال شرق سوريا تستهدف فقط المسلحين وقواعدهم وأسلحتهم وعتادهم.
(تغطية صحفية إزجي إركويون - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)