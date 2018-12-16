تركيا تقول إنها ربما تدرس العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 04:05 م

الرئيس السوري بشار الأسد في صورة أرشيفية حصلت عليها رويترز من وكالة الأنباء العربية السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الصورة أو تاريخها أو موقع التقاطها

الدوحة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر في قطر يوم الأحد إن بلاده ودولا أخرى في العالم ربما تدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

وساندت تركيا المعارضة المسلحة ضد الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011 ولا تزال تدعم مقاتلين من المعارضة يسيطرون على جزء من شمال غرب سوريا. وقبل عام وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بأنه إرهابي وأكد استحالة المضي قدما بجهود السلام في سوريا في ظل وجوده.

ومنذ ذلك الحين، تمكن الأسد بدعم من إيران وروسيا من طرد مسلحي المعارضة من معاقلهم في جنوب البلاد وفي محيط دمشق، معززا نفوذه رغم أن أنحاء من بلاده لا تزال خارج نطاق سيطرة حكومته.

وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا ستعمل مع الأسد، قال جاويش أوغلو إنه ينبغي أولا إجراء انتخابات في سوريا. وأضاف خلال مؤتمر في الدوحة أنه إذا فاز الأسد "وإذا كانت الانتخابات ديمقراطية وإذا كانت ذات مصداقية فإن على الجميع دراسة (العمل معه)".

وأُعيد انتخاب الأسد في يونيو حزيران 2014 بنسبة 88.7 في المئة من أصوات المشاركين في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها تمثيلية لم تشهد وجود أي منافس ذي مصداقية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك