تركيا تقول إنها ربما تدرس العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

الدوحة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر في قطر يوم الأحد إن بلاده ودولا أخرى في العالم ربما تدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.
وساندت تركيا المعارضة المسلحة ضد الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011 ولا تزال تدعم مقاتلين من المعارضة يسيطرون على جزء من شمال غرب سوريا. وقبل عام وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بأنه إرهابي وأكد استحالة المضي قدما بجهود السلام في سوريا في ظل وجوده.
ومنذ ذلك الحين، تمكن الأسد بدعم من إيران وروسيا من طرد مسلحي المعارضة من معاقلهم في جنوب البلاد وفي محيط دمشق، معززا نفوذه رغم أن أنحاء من بلاده لا تزال خارج نطاق سيطرة حكومته.
وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا ستعمل مع الأسد، قال جاويش أوغلو إنه ينبغي أولا إجراء انتخابات في سوريا. وأضاف خلال مؤتمر في الدوحة أنه إذا فاز الأسد "وإذا كانت الانتخابات ديمقراطية وإذا كانت ذات مصداقية فإن على الجميع دراسة (العمل معه)".
وأُعيد انتخاب الأسد في يونيو حزيران 2014 بنسبة 88.7 في المئة من أصوات المشاركين في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها تمثيلية لم تشهد وجود أي منافس ذي مصداقية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)