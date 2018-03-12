تركيا تقول إنها ستطهر بلدة عفرين السورية من المسلحين قريبا
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المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية بكر بوزداج. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة التركية يوم الاثنين إن تركيا ستطهر قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي بكر بوزداج للصحفيين "طهرنا 1102 كيلومتر مربع في عفرين من الإرهابيين. سنصل قريبا إلى وسط البلدة ونطهره أيضا".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز