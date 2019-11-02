هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 12:12 م

سليمان صويلو وزير الداخلية التركي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول يوم 21 أغسطس آب 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

اسطنبول (رويترز) - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت إن تركيا ستعيد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين إلى بلادهم في الوقت الذي شكا فيه من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وقال صويلو عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم".

واعتقلت تركيا بعض أعضاء الدولة الإسلامية الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)

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