هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 10:18 م

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 26 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: الب ارين كايا - رويترز.

جنيف/أنقرة (رويترز) - قال مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا يوم الثلاثاء إن تركيا ستقتل أي مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية يبقى داخل "منطقة آمنة" من المقرر إقامتها في شمال شرق سوريا بعد انقضاء مهلة المئة والخمسين ساعة التي اتفقت عليها أنقرة وموسكو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن روسيا أبلغت تركيا بأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا من شريط قرب الحدود السورية التركية في غضون المهلة النهائية التي حددتها أنقرة وموسكو.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والروسي في جنيف إن تركيا تصدق روسيا عندما تقول إن وحدات حماية الشعب انسحبت من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا ولكن "لا يمكن أن تثق في الإرهابيين".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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