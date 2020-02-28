هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 05:26 م

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التركية إن مسؤولين أتراكا أبلغوا وفدا روسيا خلال محادثات في أنقرة يوم الجمعة بضرورة تطبيق وقف دائم لإطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية.

وتابعت الوزارة في بيان أن المسؤولين الأتراك أبلغوا الوفد الروسي الزائر خلال المحادثات بضرورة خفض التوتر في إدلب وانسحاب قوات الحكومة السورية، التي تدعمها موسكو، إلى الحدود المقررة في اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 2018 بين تركيا وروسيا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك