هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 05:42 م

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إن تركيا غير راضية عن وضع المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" مزمعة في شمال سوريا.

وكرر جاويش أوغلو للصحفيين، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحذير أنقرة من أنها ستعمل من جانب واحد إذا لم تحقق المحادثات نتائج.

وأضاف أن واشنطن تدرس إعادة تركيا إلى برنامج المقاتلة إف-35 بعدما استبعدت منه أنقرة بسبب حصولها على أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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