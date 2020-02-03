هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 04:09 م

أنقرة (رويترز) - قال مدير الاتصالات التركي يوم الاثنين إن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراء ضد القوات السورية إذا لم تتمكن روسيا من احتوائها بعد أن قالت تركيا إن خمسة من جنودها قتلوا في قصف سوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق يوم الاثنين إن تركيا ستواصل الرد وأضاف أن أنقرة أبلغت روسيا بأن "عليها التنحي جانبا" عن الصراع. وتساند أنقرة معارضين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم روسيا قوات الأسد.

وكتب فخر الدين التون على تويتر يقول "هجوم نظام الأسد على قواتنا هو أحدث مثال على أفعاله الخسيسة في شمال سوريا" وأضاف "إذا كانت روسيا غير قادرة على احتواء نظام الأسد ومنعه من استهدافنا فلن نتردد في اتخاذ إجراءات في مواجهة أي تهديد كما فعلنا اليوم في إدلب".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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