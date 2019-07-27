هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 02:18 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم السبت إنها "حيدت" 34 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في ضربات جوية نفذتها في الفترة من 17 وحتى 19 يوليو تموز.

وأضافت أن 16 مسلحا تم "تحييدهم" في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل بشمال العراق يومي 17 و18 يوليو تموز وعلى منطقة قرة جاق يوم 19 يوليو تموز.

وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في تركيا من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ويتمركز مسلحون للحزب في شمال العراق خاصة في منطقة جبال قنديل.

وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 مايو أيار الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على المنطقة لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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