هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 09:54 م

عمان/أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن هجوما بسيارة ملغومة نفذته وحدات حماية الشعب الكردية أودى بحياة شخصين وأصاب خمسة آخرين يوم الأحد بمدينة تل أبيض بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

كانت قوات مدعومة من تركيا طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشهدت المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وقالت الوزارة "أُلقي القبض على مرتكب الهجوم حيا مع إرهابي آخر وصل إلى المنطقة بسيارة ملغومة لتنفيذ هجوم ثان".

كانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد نقلت عن مصادر أمنية في وقت سابق قولها إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد الذين يشنون تمردا على أراضيها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهذه الجماعة للتعليق.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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