تركيا تقول الصحفي خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية باسطنبول
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أنقرة (رويترز) - ذكر متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، وذلك بعد إعلان خطيبته أنه لم يخرج من اجتماع في القنصلية.
وقال المتحدث إبراهيم كالين إن السلطات التركية على اتصال مع المسؤولين السعوديين معبرا عن أمله في حل الوضع.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز