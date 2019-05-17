هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 07:28 م

الدخان يتصاعد من مبنى بعد ضربة جوية من قوات الحكومة السورية على هدف في خان شيخون بمحافظة إدلب في صورة من أرشيف رويترز. صورة من تلفزيون رويترز محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

اسطنبول (رويترز) - قالت تركيا يوم الجمعة إن قوات الحكومة السورية تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع روسيا في إدلب.

وتؤيد روسيا حكومة الرئيس بشار الأسد، وتدعم تركيا بعض فصائل المعارضة في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام لكنهما تعملان معا لاحتواء القتال في شمال غرب البلاد.

وشهد هذا الجهد ضغوطا في الأسابيع الأخيرة في ظل ارتفاع وتيرة العنف في إدلب آخر معقل رئيسي للمعارضة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة "النظام لا يفي بوعوده بوقف إطلاق النار رغم الاتفاق وينتهك وقف إطلاق النار" مضيفا أن تصعيد العنف قد يؤدي إلى مأساة إنسانية.

وأضاف الوزير أن "اتفاق سوتشي يستلزم وقف إطلاق النار، وهذا ما نريده من الروس. الاجتماعات في أنقرة مستمرة حاليا".

وقالت الوزارة في وقت سابق إن مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة وموسكو التقت في العاصمة التركية يومي الخميس والجمعة لبحث إدلب، واتفاق سوتشي وعملية آستانة وهي جهود متعددة الجوانب تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وتواصل موسكو ممارسة ضغوط على أنقرة لبدء عملية في مناطق خاضعة للمعارضة بعد فشل تركيا في دفع مسلحي المعارضة إلى الموافقة على وجود دوريات روسية وإخراج متشددين يستلهمون فكر القاعدة من المنطقة العازلة التي تدعم الاتفاق التركي-الروسي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك