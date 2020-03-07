هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 12:33 م

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول/موسكو (رويترز) - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم السبت إن وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، والذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا، لم يشهد انتهاكات في حين أشارت موسكو إلى بضع وقائع إطلاق نار بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أكار قوله "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بعد محادثات لاحتواء الصراع.

ونزح نحو مليون شخص بسبب هجوم تشنه قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا منذ ثلاثة أشهر في شمال غرب سوريا. وتدعم أنقرة مقاتلين من المعارضة وإن كان نفوذها أقل على المتشددين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من إدلب.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن هناك ثلاث وقائع شهدت إطلاق نار في إدلب في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت أن هناك سبع حالات إطلاق نار أخرى في اللاذقية وتسع حالات في حلب. وقالت الوزارة أيضا إن 860 لاجئا عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال أكار أيضا إن تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس إذا حدث أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة.

ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية في محيط طريق إم-4 بمنطقة إدلب بدءا من 15 مارس آذار.

وقال أكار إن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق وإن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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