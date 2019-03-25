هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 10:21 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحملان وثيقة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في البيت الأبيض بواشنطن يوم الاثنين. تصوير: ليا ميلز - رويترز

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التركية يوم الاثنين إن بلاده تندد بقوة باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان ووصفت ذلك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان "هذا القرار المؤسف... يبين أن الإدارة الأمريكية تواصل نهجها لتكون جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل في الشرق الأوسط".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يوم الاثنين في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى احترام المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأضاف البيان "هذا القرار باطل تماما ولاغ بالنسبة لتركيا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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