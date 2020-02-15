هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 05:13 م

مركبات عسكرية تركية بالقرب من إدلب في شمال سوريا يوم 11 فبراير شباط 2019. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

من طوان جمركجي وبولينا إيفانوفا

أنقرة/موسكو (رويترز) - نفت تركيا يوم السبت اتهامات روسية بأن تصرفاتها في محافظة إدلب السورية تستخف باتفاقات خفض التصعيد مع روسيا وإيران وقالت إنها ستتحرك عسكريا في المنطقة إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية مع موسكو.

وتدعم كل من تركيا وروسيا طرفا مختلفا في الحرب السورية واتفقتا في عام 2018 على إقامة منطقة لخفض التصعيد في المنطقة الواقعة بشمال غرب سوريا. لكن هجوم القوات الحكومية السورية في إدلب، والذي قُتل خلاله 13 جنديا تركيا في الأسبوعين الماضيين، يعرقل التعاون الهش بين أنقرة وموسكو.

وقالت أنقرة إنها ستستخدم القوة العسكرية لطرد القوات السورية إذا لم تنسحب بنهاية فبراير شباط. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف القوات الحكومية السورية أينما كانت في سوريا إذا أُصيب أي جندي تركي آخر.

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد وتقول إن تركيا تستخف باتفاقاتها مع موسكو وإنها تسببت في تفاقم الوضع في إدلب. وقال الكرملين إن أنقرة لم تنجح في تحييد المتشددين في المنطقة.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي لقناة (إن.تي.في) إن بلاده مصممة على وقف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب وإنها نقلت لروسيا موقفها بشأن إدلب بوضوح خلال محادثات.

وأضاف "لا يمكننا التغافل عن الوحشية التي تقع في (البلد) المجاور لنا".

وأردف قائلا "تركيا أوفت بمسؤولياتها في إدلب. بعض مواقع المراقبة الخاصة بنا توجد حاليا في مناطق يسيطر عليها النظام (السوري)" في إشارة إلى نقاط المراقبة العسكرية التركية التي أقيمت في إدلب بموجب الاتفاق المبرم عام 2018.

وقال أردوغان يوم السبت إن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة إزاء تطويق القوات الحكومية السورية لنقاط المراقبة التركية وانتقد الولايات المتحدة بسبب تصريحات قال إنها لا تزرع الثقة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن حافلات تحمل قوات كوماندوس وشاحنات محملة بالمزيد من العتاد العسكري أُرسلت لتعزيز نقاط المراقبة التركية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلي المعارضة في إدلب حصلوا على أنظمة دفاع جوي محمولة وأمريكية الصنع من تركيا وإن أنقرة أرسلت ما يربو على 70 دبابة ونحو 200 مركبة مدرعة و80 سلاحا للمدفعية إلى المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن تركيا ترغب في حل المسائل الخاصة بإدلب مع روسيا عبر الطرق الدبلوماسية لكن "إذا لم ينجح الأمر عبر القنوات الدبلوماسية فسنتخذ الخطوات الضرورية".

وأشار إلى أن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات وأن تركيا تتوقع من حلفائها الضغط على الحكومة السورية وروسيا وإيران لوقف الهجمات في إدلب والدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي.

وفي وقت لاحق، أجرى جاويش أوغلو محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في ميونيخ وذلك في أول لقاء بين البلدين على مستوى الوزراء منذ تفاقم العنف في إدلب.

ونسبت وسائل إعلام روسية إلى جاويش أوغلو قوله إن الخلافات بشأن سوريا ينبغي ألا تؤثر على علاقات أنقرة بموسكو أو تعرقل الصفقة التركية لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية والتي تسببت في تأزم العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وقال جاويش أوغلو على تويتر إنه عقد "اجتماعا إيجابيا" مع لافروف لكن تركيا لن تجري "تقييما" إلا بعد محادثات يوم الاثنين في موسكو.

* تصاعد العنف

أسفر تصاعد العنف في إدلب عن نزوح مئات الآلاف عن منازلهم وتوجههم شمالا إلى الحدود التركية السورية حيث وصلت درجات الحرارة إلى حد التجمد هربا من الضربات الجوية ونيران مدفعية القوات الحكومية المدعومة من روسيا.

وقالت تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري إنه لا يمكنها التعامل مع موجة جديدة للمهاجرين.

وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات السورية هجومها، أجرى مسؤولون أتراك وروس محادثات في أنقرة. وتحدث أردوغان مرتين عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ مقتل الجنود الأتراك.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم تركيا بدأوا هجوما لاستعادة السيطرة على بعض المناطق التي انتزعتها القوات السورية.

لكن وسائل إعلام رسمية سورية قالت يوم السبت إن الجيش السوري بدأ في إزالة السواتر الترابية على طريق سريع بين دمشق وحلب بعد أن سيطر عليه سيطرة كاملة للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات.

وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية أيضا عن تقدم الجيش السوري باتجاه بلدة الأتارب التي تبعد نحو 24 كيلومترا إلى الغرب من حلب وثلاث بلدات إلى الشمال الغربي منها.

وذكرت وسائل إعلام تركية وسورية رسمية يوم الجمعة أن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر للحكومة السورية غربي حلب في منطقة إدلب.

(شارك في التغطية توم بيري من بيروت - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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