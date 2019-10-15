هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 10:31 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية لويزيانا يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ليه ميليس - رويترز

من إيجي توكساباي وستيف هولاند

منبج (سوريا) (رويترز) - مضت تركيا قدما في هجومها في شمال سوريا يوم الثلاثاء على الرغم من العقوبات الأمريكية والمطالبات المتزايدة لها بوقفه، في حين حققت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا تقدما في مدينة منبج الرئيسية التي انسحبت منها قوات الولايات المتحدة تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.

ورافق صحفيون من رويترز القوات الحكومية السورية التي دخلت وسط منبج، وهي بؤرة ساخنة سبق أن سيرت القوات الأمريكية دوريات فيها بالاشتراك مع تركيا.

ورفرفت الأعلام الروسية والسورية على مبنى على مشارف المدينة ورفعتها قافلة من المركبات العسكرية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع حول مدينة منبج.

وأضافت أن تلك المنطقة تشمل قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وعدة جسور على نهر الفرات.

وأحدث قرار ترامب غير المتوقع التوقف عن حماية أكراد سوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أسبوع انقلابا في السياسة التي تنتهجها واشنطن في الشرق الأوسط منذ خمس سنوات.

وفضلا عن تمهيده الطريق أمام التوغل التركي، أطلق الانسحاب يد خصوم واشنطن في الحرب الأكثر دموية في العالم الآن، خاصة الرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران.

وانتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بمثابة انتصار للأسد وروسيا، إذ يمنحهما موطئ قدم في أكبر مساحة متبقية من أراضي سوريا كانت خارج سيطرتهما خلال معظم سنوات الحرب الثماني.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد سحب جميع قواتها البالغ قوامها ألف جندي من شمال سوريا. وعلى الفور أبرم الأكراد، حلفاؤها السابقون، تحالفا جديدا مع حكومة الأسد المدعومة من روسيا ودعوا القوات الحكومية السورية لدخول بلدات على امتداد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

وفي منبج، قال شهود إن القوات السورية تقوم على نقاط تفتيش إلى جانب قوة كردية مسلحة من المنطقة.

وقال مسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية إن مقاتلين مدعومين من تركيا لا يزالون على بعد 15 كيلومترا إلى الشمال من المدينة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة في تركيا أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب 13 في ثلاث قرى قرب بلدة جرابلس في هجوم شنته الوحدات من شمال منبج.

وتحدث مصور لرويترز على الجبهة التركية عن قصف مكثف صباح يوم الثلاثاء على مدينة رأس العين السورية الحدودية حيث أشار متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إلى أن معارك عنيفة تدور.

* الليرة التركية تتجاهل العقوبات

وأعلن ترامب مجموعة من العقوبات على تركيا يوم الاثنين، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستهدد بمزيد من العقوبات لإقناعها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وأضاف المسؤول "الخطة هي مواصلة الضغط على تركيا بينما نقيم فرصنا لتطبيع العلاقات. وسيكون وقف إطلاق النار عنصرا أساسيا في عودة العلاقات إلى طبيعتها".

وكانت التدابير العقابية التي أعلنتها واشنطن يوم الاثنين، لا سيما زيادة في الرسوم على واردات الصلب التركي ووقف المحادثات التجارية بين الجانبين، أقل قوة مما توقعتها الأسواق المالية مما دفع منتقدي ترامب للتنديد بها باعتبارها ضعيفة بدرجة لا تحدث تأثيرا.

وتعافت الليرة التركية، التي سبق أن هبطت بفعل توقعات بإجراءات أمريكية أشد، بعد إعلان العقوبات. وعلى نفس المسار الصاعد سارت السندات وأسواق الأسهم التركية مع إشارة المتعاملين إلى أن ترامب لم يفرض عقوبات على البنوك التركية.

والتجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة محدودة نسبيا، إذ تمثل عشر حجم التجارة التركية مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون منع تركيا من الوصول إلى الأسواق المالية الأمريكية أكثر وسائل الضغط الاقتصادي تأثيرا على تركيا، وهي خطوة لم يلجأ إليها ترامب بعد.

وفيما قد تكون ضربة أكثر تدميرا، قالت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات إنها أرجأت اتخاذ قرار نهائي بشأن بناء مصنع قيمته مليار يورو (1.1 مليار دولار) في تركيا، معللة ذلك بمخاوف بشأن "التطورات الأخيرة" بعد التنديد الدولي بالتوغل.

وفي أعقاب إعلان ترامب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها فرضت عقوبات على وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك وكذلك على وزارتي الطاقة والدفاع.

* اتهامات بالخيانة

دافع ترامب عن تغييره للسياسة الأمريكية إزاء سوريا في إطار خطة لإخراج الولايات المتحدة من حروب "لا نهاية لها" في الشرق الأوسط تطبيقا لرؤيته بأن الولايات المتحدة يجب ألا تضطلع بدور شرطي العالم.

لكن منتقديه، ومن بينهم شخصيات كبيرة في حزبه الجمهوري، صوروا ما أقدم عليه ترامب بأنه خيانة للأكراد، وهم حلفاء مخلصون فقدوا آلاف المقاتلين خلال قيامهم بدور القوة البرية الرئيسية في معركة واشنطن ضد الدولة الإسلامية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في القوات التي قاتلت الدولة الإسلامية، جماعة إرهابية متحالفة مع المسلحين الانفصاليين الأكراد في تركيا.

وتقول تركيا إنها تهدف لهزيمة الوحدات وإقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لإعادة توطين الكثيرين من بين 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب السورية وتستضيفهم تركيا على أراضيها.

وقالت الأمم المتحدة إن 160 ألف شخص فروا من ديارهم مع تقدم القوات التركية. وتقول الإدارة الذاتية الكردية إن عدد النازحين بلغ 270 ألفا.

في غضون ذلك، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء على الأرجح لبحث آخر التطورات في سوريا. وسيكون ذلك ثاني اجتماع للمجلس منذ أن بدأت تركيا هجومها.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن جرائم حرب ارتكبها مقاتلون تحت إمرتها، وقد يشمل ذلك اغتيال مسلحين السياسية الكردية هفرين خلف على جانب طريق سريع يوم السبت ونشر الواقعة على الإنترنت.

وينفي المقاتلون المدعومون من تركيا المسؤولية عن مقتلها.

وقال أردوغان، الذي تعهد بمواصلة العمليات العسكرية، إن أنقرة تعطي العالم فرصة لإحلال السلام بالمنطقة.

وكتب في صحيفة وول ستريت جورنال "المجتمع الدولي فوت فرصته لمنع الأزمة السورية من أن تهوي بالمنطقة بأسرها في دوامة من عدم الاستقرار".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي- والعالم- يجب أن يدعما تركيا فيما تحاول فعله".

(شارك في التغطية إلن فرنسيس وتوم بيري في بيروت وطوفان جومركوجو في أنقرة وجان سيزر وبهية سلين تانر وعلي كوجوكجوجومن في اسطنبول وجون أيرش في باريس وماريا تسفيتكوفا في موسكو وستيفاني نيبيهاي في جنيف وحميرة باموق في واشنطن وميشيل نيكولز في الأمم المتحدة - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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