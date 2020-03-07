هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 09:28 ص

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - نقلت وزارة الدفاع التركية يوم السبت عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.

وقال أكار "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث أي شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بعد محادثات لاحتواء الصراع الذي أدى إلى نزوح نحو مليون شخص في ثلاثة أشهر.

وقال أكار أيضا إن تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس إذا كان هناك أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة.

ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية حول طريق إم-4 في منطقة إدلب بدءا من 15 مارس آذار.

وقال أكار إن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق وإن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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