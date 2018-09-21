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أنقرة (رويترز) - قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الجمعة إن تركيا والولايات المتحدة أوشكتا على إكمال العمل على دوريات مشتركة في منطقة منبج بشمال سوريا وإن هذه الدوريات والتدريبات المشتركة ستبدأ قريبا.

وفي مؤتمر صحفي، قال كالين إن تركيا تتوقع من المجتمع الدولي أن يساهم في العملية السياسية في سوريا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز