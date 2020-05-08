هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 09:56 ص

تونس (رويترز) - قالت سفارتا تركيا وإيطاليا في ليبيا إن قذائف سقطت بالقرب من موقعيهما بوسط طرابلس يوم الخميس، في توسيع فيما يبدو لنطاق القصف الذي تشنه قوات شرق ليبيا على منطقة بوسط العاصمة.

وتقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر طرابلس منذ شهور في إطار معركة دائرة منذ عام للسيطرة على المدينة، وهو ما تسبب في سقوط ما يقرب من أربعة أخماس عدد القتلى المدنيين في الصراع هذا العام وفقا للأمم المتحدة.

وسقط 131 مدنيا على الأقل بين قتيل ومصاب في القتال خلال الربع الأول من عام 2020 بحسب المنظمة الدولية.

وقال السفير التركي في رسالة لرويترز إن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة وإن صاروخا آخر سقط قرب وزارة الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية على تويتر أن المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي تعرضت للقصف مما أدى لسقوط قتيلين على الأقل. وقالت "إيطاليا تدين بقوة هجوما آخر من جانب قوات حفتر".

وسقطت قذائف أيضا حول ميناء المدينة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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