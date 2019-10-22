هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 07:59 م

سوتشي(روسيا) (رويترز) - اتفقت تركيا وروسيا يوم الثلاثاء على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية أكثر من 30 كيلومترا من الحدود التركية على أن تقوم بعدها قوات الجانبين بدوريات مشتركة في قطاع ضيق من الأرض في "منطقة آمنة" تسعى أنقرة منذ فترة طويلة لإقامتها في شمال سوريا.

واعتبارا من ظهر الأربعاء (0900 بتوقيت جرينتش) ستدخل قوات من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السورية لتسهيل نقل أعضاء وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم إلى ما وراء المنطقة في مهمة تستغرق نحو ستة أيام بموجب الاتفاق.

وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالاتفاق ووصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ليست لديها أي أهداف بشأن الأراضي السورية مع مواصلتها دفع وحدات حماية الشعب جنوبا.

ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد الدولة الإسلامية. ومن المقرر أن تنسحب وحدات حماية الشعب أيضا من مدينتي تل رفعت ومنبج بموجب الاتفاق الذي أبرم بين أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع بوتين "الهدف الأساسي من العملية هو إخراج تنظيمين إرهابيين (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية) من المنطقة ولتسهيل عودة اللاجئين السوريين".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور والذي يشن عمليات مسلحة في جنوب شرق تركيا.

وأضاف أردوغان "هذه العملية ستضمن أيضا وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية ... لم يكن لدينا أبدا أي مصلحة في أراضي سوريا وسيادتها".

وينص الاتفاق على أنه فور انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية ستقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة في شمال سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود.

وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل أيضا مع موسكو من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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