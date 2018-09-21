تركيا وروسيا تتفقان على حدود المنطقة منزوعة السلاح في إدلب
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إنه تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة السلاح المقرر إقامتها في إدلب بسوريا خلال اجتماعات مع لجنة روسية.
وأضافت أن الحدود المتفق عليها تأخذ في الحسبان الهيكل الجغرافي للمنطقة وأماكنها السكنية.
وقالت إن اجتماعات الجانبين انعقدت بوزارة الدفاع التركية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر أيلول.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز