هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 11:02 ص

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في موسكو يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن الجيش التركي سيتكفل "بالرقابة" على الجزء الواقع شمالي ممر أمني أقيم حول طريق سريع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا بينما سيخضع الجزء الجنوبي لرقابة القوات الروسية.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن الولايات المتحدة عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب.

وأضاف أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ليس عقبة في سبيل نشر أنقرة نظام باتريوت الأمريكي.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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