تركيا: اجتماع اسطنبول يتفق على أن هجوم إدلب ستكون له عواقب خطيرة
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صورة من أرشيف رويترز لمركبة عسكرية تركية عند الحدود مع إدلب بسوريا.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين إن مسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا في محادثات في اسطنبول يوم الجمعة على أن أي هجوم على منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا ستكون له عواقب خطيرة وأنه يجب التوصل إلى حل سياسي.
وقال كالين أيضا إن النزوح الجماعي للاجئين من سوريا سيكون مشكلة ليس لبلاده فقط وإنما للاتحاد الأوروبي أيضا.
وأضاف ردا على سؤال بشأن تصريحات روسيا حول فتح ممرات إنسانية للخروج من إدلب، أن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز