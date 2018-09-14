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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 05:19 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:19

صورة من أرشيف رويترز لمركبة عسكرية تركية عند الحدود مع إدلب بسوريا. (reuters_tickers)