تركيا: استكمال خارطة طريق منبج السورية بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 09:03 ص

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تونس يوم الاثنين. تصوير: زبير السوسي - رويترز

اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله يوم الثلاثاء إن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج السورية بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وبموجب خارطة طريق منبج، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من المدينة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

ونسبت شبكة (سي.إن.إن. ترك) إلى جاويش أوغلو قوله إنه سيسافر إلى روسيا لبحث عملية الانسحاب خلال الأيام المقبلة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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