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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 09:54 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:54

وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 16 أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز (reuters_tickers)