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وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 16 أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

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أنقرة (رويترز) - قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء إن خططا لخارطة طريق في مدينة منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت تركيا والولايات المتحدة لاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية إن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز