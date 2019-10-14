هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 03:25 م

الرئيس الترجي رجب طيب أردوغان (الى اليمين) ووزير دفاعه خلوصي أكار في صورة من أرشيف رويترز.

من علي كوتشوك جوتشمن

أنقرة (رويترز) - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الاثنين إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية أفرغوا سجنا لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية في جزء من سوريا تشن فيه تركيا هجوما مضيفا أن السجناء قد خُطفوا.

وشنت تركيا عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي الدولة الإسلامية من السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم. ورفضت أنقرة تلك المخاوف.

وهدف تركيا المعلن هو تطهير منطقة الحدود الجنوبية من وحدات حماية الشعب التي تعتبرها منظمة إرهابية وإقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية تريد توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها. وتعهدت أنقرة أيضا بتولي مسؤولية متشددي الدولة الإسلامية في المنطقة الآمنة لكنها قالت إنها لا شأن لها بمتشددي التنظيم الآخرين.

وقال أكار للصحفيين في أنقرة يوم الاثنين إن وحدات حماية الشعب أفرغت السجن الوحيد لمتشددي الدولة الإسلامية الذي وصلت إليه القوات التركية إلى الآن في "المنطقة الآمنة" المزمعة وإن النزلاء تم نقلهم بالفعل.

وقال "كما تعلمون هناك قضية سجون في هذا الموضوع المتعلق بداعش. نحن مصرون على إظهار أقصى جهد في شأن هذه السجون. ومع ذلك هناك سجن واحد في منطقتنا. سجن لداعش".

وأضاف "عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا أنه تم إفراغه بواسطة وحدات حماية الشعب وأن المشددين قد خطفوا. حددنا ذلك من خلال صور وتسجيلات مصورة وتحدثنا إلى نظرائنا وسنواصل القيام بذلك".

ولم يذكر أكار عدد السجناء الذين يعتقد أنهم نقلوا من السجن ولم يخض في التفاصيل بشأن من نقل المسجونين وإلى أين. وليس هناك تعليق من وحدات حماية الشعب بعد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات يوم الاثنين دون أن يقدم دليلا إن القوات الكردية ربما تطلق عمدا سراح متشددين محتجزين من تنظيم الدولة الإسلامية لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة.

وأضاف أنه سيكون "من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".

وفي وقت لاحق يوم الاثنين نشرت وسائل إعلام تركية لقطات لما قالت إنه السجن الذي أفرغته وحدات حماية الشعب في وسط تل أبيض على الحدود التركية. وظهر في اللقطات جنود أتراك يتجولون في السجن الفارغ حيث ظهرت زنازين بنيت بداخله.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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