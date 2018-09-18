تركيا: المعارضة السورية في إدلب باقية بمقتضى الاتفاق مع روسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في روسيا يوم الاثنين. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن المعارضة السورية في جيب إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا.
واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين على إنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في منطقة إدلب ينسحب منها المتشددون المسلحون بمنتصف الشهر المقبل.
وقال كالين على تويتر إن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة وإن روسيا ستتخذ إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز