هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 11:51 ص

من على كوتشوك جوتشمن

اسطنبول (رويترز) - قال مكتب الادعاء في اسطنبول يوم الاثنين إن رجلا تحتجزه تركيا للاشتباه في تجسسه لصالح الإمارات انتحر شنقا في السجن.

وذكر بيان من مكتب الادعاء أن الحراس عثروا على المشتبه به، ويدعى زكي ي.م. حسن، مشنوقا على باب دورة المياه في زنزانته في سجن سيليفري غرب اسطنبول عندما جاؤوا لتوصيل وجبة الطعام صباح الأحد.

وأضاف البيان أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة وأن دائرة الطب الشرعي فحصت الجثة.

والقتيل كان أحد اثنين من المشتبه بهما اللذين قال عنهما مسؤول تركي كبير وقتها إنه تم القبض عليهما في 19 أبريل نيسان واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب ووجهت لهما اتهامات بالتجسس الدولي والسياسي والعسكري.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين من الإمارات للتعليق على وفاة المحتجز كما لم يصدر عن الإمارات تعقيب رسمي عقب إعلان تركيا اعتقالهما.

وتحقق تركيا لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل ستة أشهر.

والإمارات حليفة للسعودية وشاركت معها ومع دول عربية أخرى في مقاطعة قطر في 2017 فيما تدعم أنقرة الدوحة مما تسبب في توتر العلاقات بين الإمارات وتركيا.

كما ترى السعودية والإمارات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي له أصول إسلامية يدعم جماعات مثل الإخوان المسلمين التي تعارضها الدولتان.

ولم تعلن تركيا عن جنسية المحتجزين لكن محطة (تي.آر.تي) التركية ذكرت على موقعها العربي أنهما فلسطينيان ويحملان جوازي سفر فلسطينيين وأن حسن كان لواء متقاعدا يبلغ من العمر 55 عاما ومسؤولا كبيرا في المخابرات.

وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول على أيدي مجموعة من السعوديين في واقعة أثارت غضبا دوليا.

وذكر المسؤول التركي الكبير وقت القبض على المشتبه بهما أن أحد الرجلين وصل إلى تركيا في أكتوبر تشرين الأول 2018 بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ودول غربية أن ولي العهد، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة، هو من أمر بقتل خاشقجي وهو ما نفاه مسؤولون سعوديون.

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة وقالت إنها تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة منهم.

وحث أردوغان الولايات المتحدة على دعم التحقيق في مقتل خاشقجي وعدم تجاهل القضية بسبب علاقاتها مع الرياض.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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