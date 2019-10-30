هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 02:35 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في مؤتمر صحفي في سوتشي بروسيا يوم 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لديها معلومات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها إلى عمق 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية في شمال شرق سوريا وذلك رغم تأكيدات من روسيا بأنها غادرت المنطقة.

وأضاف لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن تركيا تحتفظ بالحق في إطلاق عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب في المنطقة.

كانت أنقرة وموسكو اتفقتا على طرد المقاتلين الأكراد من قطاع بعمق 30 كيلومترا جنوبي الحدود بحلول ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء وأبلغت روسيا تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية غادرت المنطقة خلال مهلة متفق عليها وهي 150 ساعة.

وقال أردوغان "على الرغم من أن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هذا لم يتم على نحو كامل فإننا سنرد عليهم بعد تقييماتنا الميدانية".

وكان من المفترض أن تبدأ الدوريات المشتركة يوم الثلاثاء في منطقة بعمق عشرة كيلومترات لكن أردوغان صرح خلال كلمته اليوم بأنها ستبدأ يوم الجمعة وبعمق سبعة كيلومترات فقط.

وقال "إذا رأينا أن أعضاء المنظمة الإرهابية لم يخرجوا من عمق 30 كيلومترا أو إذا استمرت الهجمات، بغض النظر عن مصدرها، فإننا نحتفظ بحق تنفيذ عمليتنا".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء في وقت سابق عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن المحادثات المستمرة بين مسؤولين أتراك وروس منذ يوم الاثنين اختتمت وتم "إلى حد بعيد" التوصل إلى اتفاق.

وتصف أنقرة وحدات حماية الشعب بأنها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بمسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا. وبدأ هجوم تركي على الوحدات التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ألف جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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