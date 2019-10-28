هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 03:53 م

شابان عراقيان يتابعان الأنباء عن مقتل البغدادي على شاشة تلفزيون في النجف يوم 27 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن تركيا والولايات المتحدة انخرطتا في دبلوماسية مُكثفة وتبادلتا وجهات النظر في الليلة التي نفذت فيها قوات أمريكية خاصة مُهمة لقتل قائد تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في شمال شرق سوريا.

وقال في مؤتمر صحفي "تركيا ونظراؤنا الأمريكيون تبادلوا المعلومات والآراء قبل بدء عملية قتل زعيم داعش. هذا هو السبب في أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب شكر تركيا في خطابه" يوم الأحد.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا "حيّدت" أكثر من أربعة آلاف من متشددي الدولة الإسلامية حتى الآن.

وفي وقت سابق يوم الاثنين شدد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين أيضا على إجراء اتصال وثيق بين السلطات العسكرية في البلدين في الليلة التي تم فيها تنفيذ العملية.

وقال للصحفيين "وجود منظمة إرهابية في سوريا قرب حدودنا أو في أي منطقة أخرى أمر لا يمكننا قبوله".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

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