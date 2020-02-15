هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 11:48 ص

مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

أنقرة (رويترز) - اتهم مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) يوم السبت بانتهاك وقف إطلاق النار باستمرار قائلا إنه "يتعين إيقافه" حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي.

وتدعم تركيا حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا وأرسلت عسكريين إلى هناك لدعم السراج. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر قوات هناك إذا دعت الضرورة.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر ميونيخ للأمن إن حفتر المتمركز في شرق ليبيا يريد حلا عسكريا وليس سياسيا للصراع في ليبيا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير ياسمين حسين)

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