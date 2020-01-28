هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 03:44 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إنها سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم‭‭‭ ‬‬‬تشنه قوات الحكومة السورية على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

يأتي ذلك بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام داعمة للحكومة السورية إن قوات الجيش السوري دخلت معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب يوم الثلاثاء في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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