هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 01:03 م

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء إن بلاده سترد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مضيفا أن جميع التهديدات والعقوبات على أنقرة غير مقبولة.

وذكر جاويش أوغلو أيضا، في كلمة بالبرلمان، أن تركيا تتوقع من الكونجرس الأمريكي التراجع عن "نهجه المدمر"، وأضاف أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تمر بمنعطف خطير. وقال إنه سينقل ذلك إلى وفد أمريكي قادم إلى أنقرة بقيادة نائب الرئيس مايك بنس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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