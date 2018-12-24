تركيا: قادة عسكريون أمريكيون سيبحثون الشأن السوري مع نظرائهم الأتراك

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 05:16 م

دبابة تركية بالقرب من الحدود مع سوريا - صو رة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن قادة عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا للاجتماع بنظرائهم الأتراك وبحث التنسيق بشأن سوريا.

وتستعد القوات الأمريكية للانسحاب عقب قرار واشنطن المفاجئ بالخروج من سوريا حيث كانت تدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان إنه لن يكون هناك أي تراجع أو تهاون في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا أن تركيا ستعمل عن كثب مع روسيا في سوريا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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