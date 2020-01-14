هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 10:19 ص

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن قرار خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) عدم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الثلاثاء إن حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار صيغ خلال محادثات جرت في موسكو يوم الاثنين.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك