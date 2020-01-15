هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 05:25 م

القاهرة/أنقرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا أن أنقرة استدعت دبلوماسيا مصريا كبيرا يوم الأربعاء للاحتجاج على مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب الوكالة في القاهرة.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن المصرية اقتادت أربعة من موظفيها بينهم مواطن تركي إلى مكان مجهول عقب المداهمة.

ونددت وزارة الخارجية التركية بقوة بالإجراء ووصفته بأنه "عمل من أعمال العنف" ضد الأناضول. وقالت في وقت لاحق إنها استدعت أيضا القائم بالأعمال المصري بشأن تلك الواقعة.

وقالت الوزارة "هذا العمل العنيف ضد الأناضول يكشف الموقف العدائي للقيادة المصرية‭‭ ‬‬من حرية الصحافة‭‭‭ ‬‬‬ويظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير تجاه الديمقراطية والشفافية".

ودعت الوزارة السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل العاملين بمكتب الأناضول بالقاهرة على الفور.

وساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أن قام الجيش المصري في عام 2013 بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويدور خلاف بين الجانبين أيضا بسبب منطقة نفوذ وموارد بحرية في شرق البحر المتوسط.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية.

ووصف مدير الاتصالات التركي فخر الدين ألتون المداهمة بأنها "محاولة عدائية ضد موظفي الأناضول من قبل النظام الانقلابي في مصر" مضيفا أن أنقرة ستدعو المجتمع الدولي للتنديد بالواقعة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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