هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 11:53 ص

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قُتل وأصيب ثمانية آخرون يوم الثلاثاء بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد في مدينة منبج بشمال سوريا، مضيفة أنه أمكن "تحييد" 15 مقاتلا كرديا على الأقل ردا على ذلك.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الجيش السوري دخل منبج لكن مقاتلين معارضين تدعمهم تركيا قالوا لاحقا إن معظم من دخل منبج مقاتلون أكراد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن المقاتلين الأكراد نفذوا هجوما بقذائف المورتر من منبج وإن القوات التركية ردت على ذلك بهجوم على المنطقة التي انطلق منها الهجوم و"حيّدت" 15 مقاتلا منهم على الأقل.

(تغطية صحفية طوفان جومروكو - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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