أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخران في هجوم بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد بمنطقة هفتانين شمال العراق. وأضافت الوزارة أنها انتقمت من منفذي الهجوم.
وقالت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا "هجوما استفزازيا" على القوات التركية. وأضافت أنها "حددت أهدافا في المنطقة" وقصفتها ودمرتها في الحال ردا على الهجوم.
وفي وقت لاحق قالت الوزارة في بيان منفصل إن الطائرات التركية قصفت أربع أهداف بالمنطقة وقتلت ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)