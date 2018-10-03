تركيا: مماطلة أمريكا بشأن تشكيل دوريات مع أنقرة في منبج السورية "مشكلة متنامية"

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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 05:28 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 17:28

الرئيس التركي رجب طيب ارودغان في انقرة يوم الثلاثاء. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز (reuters_tickers)