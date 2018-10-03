تركيا: مماطلة أمريكا بشأن تشكيل دوريات مع أنقرة في منبج السورية "مشكلة متنامية"
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الرئيس التركي رجب طيب ارودغان في انقرة يوم الثلاثاء. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكر متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة تماطل في تشكيل دوريات مشتركة مع تركيا في مدينة منبج بشمال سوريا وهو ما اتفقت عليه الدولتان، مضيفا أن أنقرة ترى التأجيل مشكلة متنامية.
وأضاف المتحدث إبراهيم كالين متحدثا للصحفيين عقب اجتماع للحكومة أن خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية تحقق إلى حد بعيد بعد اتفاق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز