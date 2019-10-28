هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 01:03 م

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 26 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: الب ارين كايا - رويترز.

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.

وأضاف أن تركيا ستناقش في وقت قريب الخطوات المقبلة مع موسكو.

وقال جاويش أوغلو إن وفدا عسكريا روسيا سيأتي إلى تركيا لبحث الدوريات المشتركة التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء.

وأضاف أن عدم انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة نحو 30 كيلومترا عن الحدود في شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق مع روسيا سيدفع القوات التركية لطردهم.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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