هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 11:14 ص

أنقرة (رويترز) - قال وزير العدل التركي عبد الحميد جول يوم الجمعة إن السلطات الأمريكية يجب أن تسلم قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إلى أنقرة عندما يدخل الولايات المتحدة وذلك بعد أن انتقدت أنقرة معاملة واشنطن له "كشخصية سياسية شرعية".

وحث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية يوم الأربعاء على الإسراع في منح القائد مظلوم كوباني تأشيرة دخول حتى يتسنى له زيارة الولايات المتحدة وبحث الوضع في سوريا. وتقول أنقرة إنه إرهابي على صلة بمسلحين أكراد يشنون تمردا على أراضيها.

وقال جول للصحفيين إن تركيا ستطلب من السلطات الأمريكية احتجاز مظلوم بمجرد دخوله الولايات المتحدة. وأضاف أن وزارة الخارجية نقلت طلب التسليم إلى واشنطن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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