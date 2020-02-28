هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 08:11 ص

رجل يركب دراجة بخارية يمر بحافلات عسكرية تركية في حزانو بالقرب من إدلب يوم 11 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز

أنقرة (رويترز) - قالت تركيا يوم الجمعة إنه يتعين على القوى العالمية فرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية مئات الآلاف من النازحين بسبب الاشتباكات، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربات جوية سورية في منطقة إدلب.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز في ساعة متأخرة يوم الخميس إن أنقرة لن تمنع من الآن فصاعدا حوالي أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم من الوصول إلى أوروبا.

وكتب فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية على تويتر أن روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في منطقة إدلب.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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