هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 12:14 م

دخان يتصاعد من الحي المحاصر الأخير في قرية الباغوز في دير الزور بسوريا يوم الأربعاء. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت لجنة الإنقاذ الدولية يوم الخميس إن 12 شخصا توفوا ليل الأربعاء بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سوريا قادمين من جيب الباغوز، آخر جيب لتنظيم لدولة الإسلامية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان "الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول بشمال شرق سوريا قادمين من الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا بحاجة للعلاج الفوري في المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى".

وقالت ويندي تويبر مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سوريا في البيان "هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا".

وقالت اللجنة "هناك الآن 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة منذ أوائل ديسمبر. والغالبية الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الولادة".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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