هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 07:12 م

القاهرة (رويترز) - نقل تسجيل صوتي منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية، نُشر يوم الاثنين، دعوة التنظيم المتشدد لمقاتليه وغيرهم من المسلمين لمهاجمة اليهود، وذلك في محاولة لإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفاد التسجيل بأن هذه الرسالة بصوت المتحدث باسم التنظيم أبو حمزة القرشي لكن لم يتسن لرويترز التحقق من هوية الشخص الذي تحدث في التسجيل.

وقال المتحدث "ندعوكم إلى الالتحاق بجنود الخلافة الذين يسعون لإزالة الحدود والسدود التي تحول بينهم وبين نزال اليهود".

وخص المتحدث بدعوته مقاتلي الدولة الإسلامية في سيناء المصرية وسوريا لشن هجمات عبر الحدود على أهداف إسرائيلية.

وقال لهم "كونوا رأس حربة في قتال اليهود وإفشال مخططاتهم كصفقة قرنهم" في إشارة إلى خطة السلام بالشرق الأوسط المقترحة من ترامب والتي من المتوقع الكشف عنها يوم الثلاثاء.

(تغطية صحفية سمر حسن ومحمود رضا مراد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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