هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 09:59 م

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا وتشتري "فانوس رمضان" في القاهرة يوم 12 أبريل نيسان 2020. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم الأربعاء تسجيل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى خمس حالات وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم الأربعاء بلغ 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و183 حالة وفاة.

ومن جانبها قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه تم استغلال ٥٠ في المئة؜ فقط من مستشفيات العزل المقرر تشغيلها خلال المرحلة الحالية والبالغ عددها ٣٠ مستشفى.

وناشدت الوزيرة "المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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