هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 03:22 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:22

أحد أفراد الجيش السوري يرفع علما على منطقة تسيطر عليها قواته في حلب - صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - في وقت تستعد فيه سوريا لفتح جبهة قتال جديدة في الشمال الغربي، يوضح هذا التسلسل الزمني كيف اشتعلت الحرب وكيف تمزقت البلاد وكيف تدخلت القوى الأجنبية فيها وكيف فشلت جهود السلام وأخيرا كيف ساعدت روسيا دمشق في التصدي للمسلحين.

* مارس آذار 2011 - انتشرت الاحتجاجات الأولى ضد الرئيس بشار الأسد بسرعة في مختلف أنحاء البلاد وردت عليها قوات الأمن بموجة اعتقالات وإطلاق نار.

* يوليو تموز 2011 - حمل بعض المحتجين السلاح وانشقت وحدات عسكرية وصارت الانتفاضة تمردا مسلحا نال دعم دول غربية وعربية وتركيا.

* يناير كانون الثاني 2012 - وقع تفجير في دمشق هو أول تفجير من تنفيذ جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي اكتسبت قوة ثم بدأت تسحق جماعات ذات أيديولوجية قومية.

* يونيو حزيران 2012 - اجتمعت قوى عالمية في جنيف واتفقت على الحاجة إلى انتقال سياسي، لكن الخلافات حول سبل تحقيق ذلك أحبطت مساعي سلام رعتها الأمم المتحدة على مدى سنوات.

* يوليو تموز 2012 - الأسد يستخدم القوة الجوية في الهجوم على معاقل المعارضة في حين كسب المعارضون أرضا وتصاعدت وتيرة الحرب وحدثت مذابح على الجانبين.

* أبريل نيسان 2013 - جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تساعد الأسد على النصر في معركة القصير التي يرى كثيرون أنها كبحت قوة الدفع التي اكتسبتها قوات المعارضة وكشفت عن دور الجماعة المتنامي في الصراع.

* أغسطس آب 2013 - أعلنت واشنطن أن استخدام الأسلحة الكيماوية خط أحمر، لكن هجوما بالغاز في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة أودى بحياة عشرات المدنيين دون أن يكون هناك رد عسكري أمريكي.

* يناير كانون الثاني 2014 - سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الرقة قبل أن يبسط هيمنته على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق ويعلن قيام دولة خلافة ويغير اسمه إلى الدولة الإسلامية.

* مايو أيار 2014 - المعارضون في مدينة حمص القديمة يستسلمون ويوافقون على الانتقال إلى ضاحية خارج المدينة، في أول هزيمة كبيرة للمعارضة في منطقة حضرية رئيسية. ومهد ذلك لاتفاقات "إخلاء" فيما بعد.

* سبتمبر أيلول 2014 - أقامت واشنطن تحالفا مناهضا للدولة الإسلامية وبدأت في شن ضربات جوية ساعدت القوات الكردية على وقف المد الجهادي، لكنها أثارت احتكاكا مع حليفتها تركيا.

* مارس آذار 2015 - من خلال تعاون أفضل وتلقي مزيد من السلاح من الخارج، سيطرت جماعات المعارضة على مزيد من الأراضي وهيمنت على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، لكن الإسلاميين المتشددين بات لهم دور أكبر.

* سبتمبر أيلول 2015 - روسيا تدخل الحرب إلى جانب الأسد وتنشر طائرات حربية وتقدم مساعدات عسكرية، مما يحول دفة الصراع بسرعة وحسم ضد المعارضة المسلحة.

* أغسطس آب 2016 - أثارت انتصارات الأكراد على الدولة الإسلامية عند معظم حدود تركيا انزعاج أنقرة وجعلتها تتوغل في سوريا بمساعدة حلفاء لها وتقيم منطقة خاضعة لسيطرتها.

* ديسمبر كانون الأول 2016 - هزم الجيش السوري وحلفاؤه المعارضة في أكبر قاعدة حضرية لها، وهي حلب، بعد شهور من الحصار والقصف، على نحو أبرز قوة الدفع المتزايدة لدى الأسد.

* يناير كانون الثاني 2017 - اجتمعت روسيا وإيران وتركيا في آستانة في قازاخستان لإقامة "مناطق خفض التصعيد" في الوقت الذي تداعت فيه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تلك المناطق فشلت في وقف القتال.

* مارس آذار 2017 - إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية على حزب الله في سوريا بهدف إضعاف القوة المتنامية لإيران وحلفائها هناك.

* أبريل نيسان 2017 - الولايات المتحدة تشن هجوما بصواريخ موجهة على قاعدة جوية للحكومة السورية قرب حمص بعد هجوم بغاز سام على خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.

* نوفمبر تشرين الثاني 2017 - قوات يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة تهزم الدولة الإسلامية في الرقة. وطرد هذا الهجوم وهجوم آخر منافس شنه الجيش السوري التنظيم من كامل الأراضي تقريبا التي كانت تحت سيطرته في سوريا.

* أبريل نيسان 2018 - الجيش السوري يسترد الغوطة الشرقية قبل أن يسترد سريعا الجيوب الأخرى التي كانت تحت سيطرة المعارضين في وسط سوريا ثم يسترد درعا معقل المعارضة في جنوب البلاد في يونيو حزيران.

* أغسطس آب 2018 - الجيش السوري يعلن الاستعداد لهجوم كبير على إدلب ومحيطها.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز