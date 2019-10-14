هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 05:09 م

رئيس تونس المنتخب قيس سعيد يقبل علم بلاده في تونس العاصمة يوم الأحد. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

تونس (رويترز) - انتخب التونسيون أستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد رئيسا للبلاد رافضين النخبة الحاكمة القديمة في تونس.

وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم الأحد، فوز سعيد بأكثر من 70 في المئة من أصوات الناخبين. وقد اعترف منافسه في الانتخابات، قطب الإعلام نبيل القروي، يوم الاثنين بهزيمته وهنأ سعيد بفوزه متعهدا بدعمه.

وتمثل هذه الانتخابات خطوة كبيرة في انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد الثورة التي فجّرت انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث منذ انطلاق الثورة حتى الانتخابات الرئاسية:

ديسمبر كانون الأول 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفاة بوعزيزي وجنازته تطلقان شرارة احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

يناير كانون الثاني 2011 - الرئيس الدكتاتوري زين العابدين بن علي يفر إلى السعودية والثورة التونسية تخطو خطوات نحو الديمقراطية وتفجر انتفاضات في دول مختلفة من العالم العربي.

أكتوبر تشرين الأول 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي كان محظورا في عهد بن علي، يفوز بأغلب المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية للتخطيط معا لوضع دستور جديد.

مارس آذار 2012 - تنامي الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء وحزب النهضة يتعهد بعدم الزج بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.

فبراير شباط 2013 - مقتل شكري بلعيد زعيم المعارضة العلمانية بالرصاص يطلق احتجاجات ضخمة في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. والمتطرفون يشرعون في شن هجمات على الشرطة.

ديسمبر كانون الأول 2013 - حزب النهضة يتنازل عن السلطة بعد احتجاجات جماهيرية وحوار وطني وحكومة من التكنوقراط تحل محله في الحكم.

يناير كانون الثاني 2014 - البرلمان يقر دستورا جديدا يضمن الحريات الشخصية وحقوقا متساوية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

ديسمبر كانون الأول 2014 - الباجي قائد السبسي يفوز في أول انتخابات رئاسية حرة وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

مارس آذار 2015 - تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم متحف باردو في العاصمة التونسية ويقتل 22 شخصا. وفي يونيو حزيران مسلح يطلق النار على شاطئ منتجع في سوسة فيقتل 38 شخصا.

والهجومان يعصفان بقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد التونسي المتعثر ويعقبهما تفجير انتحاري في نوفمبر تشرين الثاني يسفر عن مقتل 12 جنديا.

مارس آذار 2016 - الجيش يتمكن من السيطرة على خطر المتشددين بهزيمة عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين عاثوا فسادا في بلدة بجنوب البلاد على الحدود مع ليبيا.

أغسطس آب 2016 - البرلمان يختار يوسف الشاهد رئيسا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه بسبب بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفي الوقت نفسه تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتراض في حدود 2.8 مليار دولار.

ديسمبر كانون الأول 2017 - الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع حاد في العجز التجاري والعملة تنزلق إلى أضعف مستوياتها في 16 عاما. والبنك المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية مع بلوغ التضخم 7.8 في المئة.

يناير كانون الثاني 2018 - مسيرات احتجاج في المدن بمختلف أنحاء البلاد على تراجع مستويات المعيشة بفعل المشاكل الاقتصادية والحكومة تبذل جهودا لتقليل العجز بخفض الدعم وزيادة الضرائب.

مايو أيار 2018 - حزب النهضة يحقق أداء أفضل من الأحزاب الأخرى في الانتخابات البلدية لكن نسبة الإقبال على التصويت تبلغ 34 في المئة فقط بفعل مشاعر الإحباط السائدة بسبب الاقتصاد.

يوليو تموز 2019 - وفاة السبسي والانتخابات تلوح في الأفق بعد أيام من وقوع هجوم للمتشددين. وتقديم موعد انتخابات الرئاسة من نوفمبر تشرين الثاني إلى سبتمبر أيلول.

سبتمبر أيلول/أكتوبر تشرين الأول 2019 - الناخبون يظهرون عدم رضاهم عن الأحزاب الكبرى بانتخاب برلمان متشرذم بشدة ثم بانتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد.

(تغطية صحفية أنجوس ماكدوال - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - علي خفاجي)

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