تسليم مساعدات بعد انهيارات أرضية قاتلة في دارفور بالسودان
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الخرطوم (رويترز) - قالت بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يوم الاثنين إنها تقدم مساعدات طارئة لمنطقة في جنوب دارفور بالسودان حيث لقي 16 شخصا حتفهم نتيجة للانهيارات الأرضية في وقت سابق من هذا الشهر.
واجتاحت الانهيارات الطينية في أوائل سبتمبر أيلول قريتين في منطقة جبل مرة الشرقية.
وقالت البعثة في بيان "تم الإبلاغ عن بعض الإصابات والأمراض وتدمير المنازل وفقدان الماشية بين السكان المتضررين" مضيفة أن 76 عائلة نزحت من ديارها.
وقدم البيان أول عدد قتلى مؤكد نتيجة الانهيارات الأرضية.
وذكرت البعثة أن حكومة السودان وجيش تحرير السودان الذي أسسه عبد الواحد محمد النور يتعاونان مع بعثة الإغاثة.
وكانت المنطقة مسرحا للقتال بين القوات الحكومية السودانية والموالين لزعيم المتمردين عبد الواحد، إذ وقعت مناوشات من حين لآخر في الأشهر الأخيرة.
ووفقا للبعثة، فقد أدى الصراع بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة متمردة أخرى في دارفور إلى مقتل عشرات الآلاف من سكان دارفور ونزوح قرابة مليوني شخص.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
رويترز